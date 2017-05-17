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Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencilerinden Türk Halk Müziği Konseri

Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü öğrencileri Türk Halk Müziği Konseri verdi.

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Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Amfisinde düzenlenen konseri Vali Kerem Al ve eşi Beyhan Al Hanımefendi, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Bukan, Film Yapımcısı ve Yönetmen Abdurrahman Keskiner, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğretmenler,öğrenciler,aileleri ve müzikseverler dinledi.

Konser öncesinde Okul tarafından 8. Sınıflara yönelik olarak düzenlenen resim yarışmasında başarılı olan öğrencilere ve katkılarından dolayı öğretmenlere başarı belgeleri Vali Al ve protokol mensupları tarafından verildi. Vali Kerem Al, Güzel Sanatlar Lisesine adını veren Film Yapımcısı ve Yönetmen Abdurrahman Keskiner’e de katkılarından dolayı plaket takdim etti.

Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan konserde; Şevval Yıldız tarafından “Şafak söktü yine”, Döne Sultan Çiğit tarafından “Yaylalar içinde Erzurum yayla” ve “Sen gülersen”, Tahir Yüksel tarafından “Ah neyleyim Gönül” ve “Çiçekten harman olmaz”, Eda Nur Aysu tarafından “Edremit’in Gelini” ve “Sular durulur derler”, Derviş Avcı tarafından “Seher vakti çaldım yârin kapısını” ve “Doyulur mu”, Asiye Tabak tarafından “Unutursun Mihribanım” ve “Armut ağacı” Ünal Babat tarafından “Aziz Dostum” ve “Gel Ceyranım gel” isimli türküler seslendirildi. Anadolu'nunçeşitli yörelerine ait türküler dinleyicilerden bol alkış aldı.

Konser sonunda Vali Kerem Al, konserin düzenlenmesinde emeği ve katkısı olan öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Konser, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Bugün 15:44 TSİ - Osmaniye 17 Okunma

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