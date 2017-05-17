Gümüşhane ODER'den suç duyurusu

Gümüşhane ODER Öğrenci Topluluğu Onursal Başkanı Ali Karagöz, konu ile ilgili şu açıklamaı yaptı:

"Biz Gümüşhanedeki Osmaniyelileri temsil olarak Ökkeş Bugra Has Mehmet Burak Çifci ve şahsım olarak star tv de yayınlanan SÖZ dizisinde pkklıların kullanmış olduğu aracın 80 olması ve bu durumun 252 tane sehit vermiş bir memlekete hakaret olduğunu düşünerek GÜMÜŞHANE CUMHURİYET BAŞSAVCILIGINA suç duruyurusunda bulunduk."