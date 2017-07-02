Kaybolan 2 çocuk için Osmaniye geceyi ayakta geçiriyor

Osmaniye'nin Zorkun Yaylasında 9-12 yaşlarında adları Yusuf Nergiz ve Kadir Koca olduğu öğrenilen 2 çocuk kayboldu.

Kaybolan 2 çocuğu Zorkun'da bulunan ve Osmaniye'den Zorkun Yaylasına giden duyarlı vatandaşlar, gerek, gerekse araçla her yerde arıyor.

Şuana kadar sevindirici haber gelmese bile, herkes büyük bir umutla, günün ağırmasını ve aramaların daha da etkinleştirilmesini bekliyor.

Herşeye rağmen bu yavrularımızın sağ sağlim bulunacağına dair umutlarımız hiç bitmiyor. Bu yavrularımızın anne-babasına kavuşması için herkes bir şeyler yapmalıdır.