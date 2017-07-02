Zorkun'dan müjdeli haber geldi. Kayıp Çocuklar Bulundu

Osmaniye Belediye Mecli Üyesi ve Zorkun Yaylası Sorumlusu Kamil Kadıoğlu, yaptığı açıklamada, kaybolan çocukları gece boyu aradıklarını ve bulamadıklarını ifade ederek,sabah erken saatlerde yeniden aramaya koyulduklarını ve Zorkun Yaylasının Karanlık dere mevki olarak bilinen yerde bir ağacın dibinde uyurken bulduklarını söyledi.

Kadıoğlu, çocukların yollunu yitirdiği için kaybolduğunu belirterek," Dün geceden beri herkes seferber olmuştu. Emeği geçen, arama çalışmasına katılan herkese teşekkür ediyorum"dedi.

Bu arada dünden beri kaybolanYusuf Nergiz ve Kadir Koca, ailesine teslim edildi.