Osmaniye'de merkezli FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

Osmaniye Merkezli 5 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 23 kişi gözaltına alındığı, adreslerinde bulunamayan 7 zanlının ise arandığı belirtildi. Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY örgütüne üye oldukları ve örgütün şifreli mesajlaşma programı 'ByLock' kullandıkları öne sürülen 30 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Osmaniye merkezli Adana, Kahramanmaraş, Hatay ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda gözaltına alınan 23 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Adreslerinde bulunamayan 7 zanlının ise arandığı belirtildi.