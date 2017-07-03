Osmaniyespor üç futbolcu ile sözleşme imzaladı

Osmaniye, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Denizlispor'dan Forvet Emrah Bedir, Diyarbakırspor'dan Orta Saha Oyuncusu Enis Gül ve Bergama Belediyespor'dan sağ bek İlyas Ekiz ile sözleşme imzaladı.Osmaniyespor Futbol Kulübü Binasında Kulüp Başkanı Mustafa Baştuğ, Futbol Şube Sorumluları Erdoğan Akyürek ve Bülent Çenet ile gerçekleştirilen son görüşmenin ardından Emrah Bedir ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Futbola Anamur Belediyespor'da başlayan Denizlispor'dan Osmaniyespor'a transfer olan Emrah Bedir'in 2005 – 2006 sezonunda devre arası Adana Demirspor'a transfer olup profesyonelliğe geçiş yaptığı kaydedildi. Sırasıyla Adana Demirspor, Adıyamanspor, Adanaspor, Altay, Çubukspor, Denizlispor, Kartalspor, Zonguldak Kömürspor, Erzin Belediyespor ve son olarak Sivas Belediyespor'da forma giyen Emrah Bedir'un Spor Toto 2. Liginde 158, Spor Toto 3. Liginde 39, TFF 1. Ligde 22, Türkiye Kupasında 7, U21 liginde 15 maçta göreve yaptığı belirtildi. Profesyonel olarak oynadığı 241 maçta 59 kez fileleri havalandıran 29 yaşındaki golcü futbolcu Emrah Bedir, 2017 - 2018 sezonunda Osmaniyespor FK'de forma giyecek.

ORTA SAHA ENİS GÜL'E EMENAT

26 yaşındaki orta saha oyuncusu Enis Gül'ün ise futbola 2002 yılında İstanbul'da Dolayoba takımında başladığı 2004 yılında Pendikspor'a transfer olduğu ve 2006-2007 sezonunda Profesyonelliğe Geçiş yaparak Fenerbahçe'ye transfer olduğu öğrenildi. Sarı Lacivetli takımda 6 sezon forma giyen futbolcunun 2011 -2012 sezonunda Hatayspor’a transfer olduğu ve sırasıyla burada geçirdiği 3 sezonun ardından Diyarbekırspor'a transfer olan Enis Gül Diyarbakır temsilcisinin 5 sezon formasını giydi. Profesyonel olarak U21 Liginde 81, Türkiye Kupası’nda 7, Spor Toto 3. Lig’inde 105, Spor Toto 2. Lig’de 50, Özel Turnuva ve Kupalar’da 2, DSGL 5, Bölgesel Gençlik Geliştirme U18 Türkiye Finallerinde 6, Bölgesel Gençlik Geliştirme U18 liginde 4 maçta başarılı bir oyun sergilediği kaydedildi. Profesyonel olarak oynadığı 260 maçta 18 kez fileleri havalandıran 26 yaşındaki golcü futbolcu Enes Gül 2017 - 2018 sezonunda Osmaniyespor FK'da forma giyecek.

KAHRAMAN KENTİN KAHRAMAN SPORCUSU

Osmaniyespor FK'da yeni sezonda forma giyecek olan 26 yaşındaki Kahramanmaraşlı Sağ Bek İlyas Ekiz futbola memleketinde 2004 yılında Kahramanmaraşspor A.Ş'de başladığı, 2009-2010 sezonunda Profesyonelliğe Geçiş yaparak kentinin takımın forması için ter döktüğü belirtildi. 2011 -2012 sezonunda Gümüşhane transfer olan İlyas Ekiz sırasıyla Kayseri Şeker, Denizlispor, Kırıkhanspor, 1920 Kahramanmaraş ve Bergama Belediyespor takımlarında forma giydi. Türkiye Kupası’nda 6, Spor Toto 3. Lig’de 197, Spor Toto 2. Lig’de 16, DSGL 23, Bölgesel Gençlik Geliştirme U18’de 10 maçta forma giydi. Ekiz, profesyonel olarak oynadığı 252 maçta7 kez fileleri havalandırdı.

Haber: İbrahim Emül - OSMANİYE