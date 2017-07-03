Başak Gazetesi
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03 Temmuz 2017- Osmaniye

Yayla yolunda ölü olarak bulundu

Osmaniye'nin Düziçi İlçesinde, 58 yaşındaki M.B. yayladan inen vatandaşlar tarafından yol kenarında ölü olarak bulundu.

Olay ilçeye bağlı Söğütlügöl Köyü Bozarmut Mevkiinde meydana geldi. Yayladan inen vatandaşlar, yol kenarında yüz üstü yatar vaziyette birinin olduğunu fark etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaşlı adamın öldüğünü belirledi. Jandarma ekipleri ölü bulunan şahsın M.B. olduğunu açıkladı. Ceset kesim ölüm nedeni belirlenmek üzere Düziçi Cumhuriyet Savcısının bilgisi doğrultusunda Adana Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.Şüpheli ölüm olayı ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: İbrahim EMÜL/DÜZİZÇİ (Osmaniye)

03 Temmuz 2017 - Osmaniye 2169 Okunma

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