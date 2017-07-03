Okul Müdürü'nün aracına EYP'li tuzak

Olayla ilgili gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı. Sumbas Binali Yıldırım Yatılı Bölge Ortaokuluna kısa süre önce müdür olarak atanan Osman A., ilçeye bağlı Gaffarlı köyü yakınlarında park halinde bulunan kamyonetinin motor kısmında patlama meydana geldi.Çıkan yangını kendi imkanlarıyla söndüren Osman A., aracı incelediğinde sağ ön tekerleğin iç kısmında bantla sarılı pil, vida ve çamaşır mandalı şeklindeki düzeneği fark etti. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Bomba imha ekibince yapılan incelemede düzeneğin boru tipi el yapımı patlayıcı olduğu belirlendi.Olayla ilgili soruşturmada A'nın kendisinden önceki okul müdürü Nizamettin F. ile aralarında husumet bulunduğu, aynı gün Nizamettin F'nin Avcıoğlu'na tehdit mesajları attığı tespit edildi. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sisteminin (PTS) incelenmesi sonucu olay günü otomobiliyle Osman A'yı takip ettiği belirlenen Nizamettin F. gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, olayı eniştesi Ali O.'nun planladığını söylemesi üzerine zanlı gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden Ali O. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Osmaniye T Tipi Cezaevine gönderildi.