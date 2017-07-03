Osmaniyespor FK’da İç Transferde 5 İmza

Transferler hakkında bilgi veren Osmaniyespor FK Basın Sözcüsü Kazım Güntürkün, geçen sezon şampiyon takımın kaptanlığını yapan Ahmet Çenet ve Osmaniyeli 4 sporcu ile anlaşma sağlanarak sözleşme imzalandığını açıkladı.

Osmaniyeli 5 sporcu ile yapılan imza törenine katılan Osmaniyespor FK Başkan Yardımcısı Erhan Ektiren, transferlerin takıma hayırlı olmasını diledi.

Osmaniyespor FK’nın 3. Ligde başarılı olacağına yürekten inandığını ifade eden Ektiren, büyük hedeflere ulaşmak için iyi ve başarılı sporcuları transfer ediyoruz dedi.

Geçen yıl elde edilen başarıda büyük pay sahibi olan sporcularla yeniden anlaştıkları için mutlu olduklarını belirten Erhan Ektiren, transfer çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini söyledi.

İmza töreninde sporcular adına konuşan Ahmet Çenet, “Geçen yıl kaptanlığını yaptığım takımımızla yeniden anlaşma yapmanın mutluluğunu ve onuru yaşıyorum. Bize güvenenleri mahçup etmeyeceğiz ve takımımızın başarılı olması için yüreğimizi ortaya koyacağız” dedi.