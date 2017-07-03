İskenderun İl Olursa Hatay Birleşir

Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu 2012 yılında İskenderun’un İl yapılması konusunda meclis önergesi vermiş, önerge red edilmişti.

Bu gün aynı konu tekrar gündemde.

Peki İskenderun il olursa ne olur; Hatay Birleşir.

Neden mi?

Konuyu önce Antakya bölgesi için ele alalım.

İskenderun limanı ve yerleşik ağır sanayisi nedeniyle Hatay ‘Kalkınmada Öncelikli İller’ arasına giremiyor.

Bölünürse aynı gün Hatay ‘Kalkınmada Öncelikli İl’ olur ve hızlı bir şekilde yatırım almaya başlar.

Buda nüfus artışında ve istihdam alanlarında bir itici güç oluşturur.

Ayrıca Antakya Bölgesi tampon ve stratejik bir bölge konumuna gelerek dağınık durumdaki Suriyeli Mülteciler için yaşam alanı olma bakımından daha da önem kazanır.

Amik ovası kendi kültürel dokusunu, tarihi değerlerini ve turistik imkanlarını maksimum seviyede kullanma imkanı yakalar.

Tarıma dayalı sanayide gözle görülür bir artış yaşanır.

Nakliye filosu bakımından avantajlı konumunu çok daha verimli kullanmaya, yurt içi ve yurt dışı taşımacılığında söz sahibi olmaya başlar.

Bakanlar Kurulunun bu yönde alacağı Kanun Hükmünde Kararname, Ak Parti’nin Defne ve Samandağ ilçeleri haricinde oy oranını büyük ölçüde arttırır.

İskenderun açısından ele alacak olursak;

Hatay’ın ‘Kalkınmada Öncelikli İl’ olmasının büyük faydalarını görür.

Buraya akacak olan yatırımın deniz ulaşımı, kara ulaşımı ve demiryolu ulaşımına geçiş noktası olacağından bunların avantajlarını içerisinde tutar.

Ayrıca Hatay’ın ihtiyaç duyacağı hammadde ihtiyacını karşılayan bir satıcı konumuna gelir.

Bürokrasi çemberinden çıkarak Bakanlıklara ait taşra teşkilatlanmasını arttırıp, yerelden ve hızlı yönetime kavuşmuş olur.

Hassa Tüneli projesinin hayata geçmesi hızlanır.

Yeni ihdas edilecek olan Valilik ve daha da önemlisi İskenderun Birleşik Şehir yapılanmasında çok sayıda kadro oluşacak ve bu bölgeye hareketlilik kazandıracak.

Bakanlar Kurulunun bu kararı alması Ak Parti oylarının en az yüzde on, yada onbeş oranında artmasını sağlar.

Yani velhasılı İskenderun il olursa bundan, hem Hatay hem de İskenderun oldukça kazançlı çıkar.

Siyasiler bu konuda şapkalarını önlerine alıp bir kere düşünsünler derim.

Şapkaları varsa tabi.