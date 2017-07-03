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03 Temmuz 2017- Osmaniye

Dörtyol'da 100 kişi balık tutmak için yarıştı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen 'Kıyıdan Balık Avı Turnuvası'nda 100 kişi birincilik için oltalarını denize attı.

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Osmaniye Amatör Balıkçılık ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (OSBDER) ile Dörtyol Belediyesi tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen kıyıda balık tutma etkinliği, Numune Evler Mahallesi Öğme-İş mevkisindeki sahil plajında yapıldı.Turnuvanın ikincisini düzenlediklerini söyleyen OSABDER Başkanı Serdar Zihni, insanları balık yemeye ve balıkçılığa özendirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Etkinliğimizi 'Yaza Merhaba' ismiyle ödüllü bir turnuva düzenliyoruz. Amacımız amatör balıkçılığı özendirmeyi çocuklarımızı doğaya çıkarmayı amaçlıyoruz" dedi. Başkan Zini, " Toplamda 4'üncü OSABDER olarak Osabderin 2.sini düzenlediğimiz Kıyıdan Balık Avı Yarışması etkinliğimizde çeşitli sosyal etkinlikler ve çocuklarımız için palyaço gösterisi yapıldı. Yarışma başlangıcında ilk oltayı Dörtyol Belediye Başkanımız Yaşar Toksoy attı. Dernek olarak her etkinlikte biraz daha çıtayı yukarı taşımayı amaçlıyoruz. Rekabetim ve balığın bol olduğu bir yarışma oldu. Limit altı tüm balıklar denize iade edildi. Çevre illerden katılan tüm yarışmacı ve katılımcılara, bizlere desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen Tekin Balıkçılık Sahibi Ferhat Tekin'e şahsım ve yönetimim adına teşekkür ederim." dedi. Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy ise doğayı, çevreyi, denizi ve sahilleri önemsemek, sahip çıkmak ve korumak adına düzenlenen etkinliğe; Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, İskenderun ve birçok ilçeden 100 yarışmacının katıldığını belirterek, başarı dileklerinde bulundu. Toksoy, ilçelerinde ikinci kez düzenlenen etkinlikten memnun olduklarını ve bunu geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi. Turnaya katılan 100 yarışmacı yaklaşık 2 kilometrelik sahil boyunca hünerlerini sergilerken oltalarını denize atarak en büyük ve en çok balığı tutmak için yarıştı. Saatler süren kıyıdan balık avı turnuvası sonunda, Mersin Surf Casting Spor Kulübünden Mehmet Tozar 18 Adet Balık tutarak, En büyük balık ödülünü 33 santim Levrek ile Osmaniye'den Ceren Demir, Kadınlar arası kategorisinde Mersin Surf Casting Spor Kulübünden Meltem Eken 6 adet Balıkla ve çocuklar arası kategoride OSABDER üyesi Bahattin Arslan 3 adet balıkla birinci oldular. Dereceye girenlere düzenlenen törenle Makine,KamışSetve plaket ödülleri verildi.

Haber: İbrahim EMÜL/DÖRTYOL (Hatay)

03 Temmuz 2017 - Osmaniye 138 Okunma

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