Başak Gazetesi
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04 Temmuz 2017- Osmaniye

Osmaniye'de 84 kişi tutuklandı

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, haziran ayında asayiş, kaçakçılık ve narkotik olaylarına karışan, ayrıca haklarında yakalama kararı bulunan 1092 kişi yakalandı,

Bunlardan 84'ü tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan yazılı açıklamada şu bilgiler verildi:"Söz konusu bir aylık dönemde meydana gelen olaylarda 12 adet tabanca, 7 adet av tüfeği, 6 adet kuru sıkı tabanca, 16 adet bıçak, 70,81 gram eroin maddesi, 13 bin 269,15 gram esrar maddesi, 6,25 gram metamfetamin maddesi, 12 adet extacy hap, Bin 526 kök kenevir, 17 bin 330 paket kaçak sigara, 10 bin 650 litre karışımlı akaryakıt, 1 adet kamyonet, 2 adet sahte plaka, 1 adet vanalı hortum, 471 bin 960 adet boş makaron, 7 bin 552 adet dolu makaron, 179,90 kilo gram kaçak çay, 149 bin 718 kilo gram kıyılmış tütün, 37 bin 150 kilo gram nargile tütünü, 150 adet tütün sarma makinesi, 274 adet elektronik sigara likiti, 91 adet pipo tütünü, 2 adet sahte plaka, 13 adet mühürlü, 17 adet mühürsüz, 2 adet basım yapılmamış boş plaka ve 1 adet 68 bin Tl bedelli çek ele geçirilerek adli makamlara teslim edilmiştir. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar devam etmektedir."

04 Temmuz 2017 - Osmaniye 1290 Okunma

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