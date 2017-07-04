Adalet Komisyonu Başkanı Dr. Ziya Koç’tan Vali Ömer Faruk Coşkun’a Ziyaret

Adalet Komisyonu Başkanı Dr. Ziya Koç, Vali Ömer Faruk Coşkun’a görevinde başarı dileklerini ileterek, “ilimize hoş geldiniz” dedi.
Nazik ziyareti nedeniyle Dr. Ziya Koç’a teşekkür eden Vali Coşkun ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Vali Ömer Faruk Coşkun, Adalet Komisyonu Başkanı Dr. Ziya Koç’u makamında kabul etti.
Adalet Komisyonu Başkanı Dr. Ziya Koç, Vali Ömer Faruk Coşkun’a görevinde başarı dileklerini ileterek, “ilimize hoş geldiniz” dedi.
Nazik ziyareti nedeniyle Dr. Ziya Koç’a teşekkür eden Vali Coşkun ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.
04 Temmuz 2017 - Osmaniye 117 Okunma
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