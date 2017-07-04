Bölge Müdürü Erol, orman yangınlarına karşı uyardı

Adana Orman Bölge Müdürü İsmet Erol, Adana ve Osmaniye'de asıl tehlikenin anız yangınları nedeni ile meydana gelen orman yangınlarının olduğunu belirterek, bu konuda önümüzdeki günlerde vatandaşların çok dikkatli olması gerektiğini söyledi. Erol, "Yangınlar hem insan sağlığı açısından hem ormanlarımız için çok zararlı olmaktadır." dedi. Müdür İsmet Erol, Türkiye'de Orman Yangınları ile Mücadele konusunda Orman Genel Müdürlüğü'nün, tüm ülke sathında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ve talep edilmesi halinde tüm dünyada orman yangınlarına müdahale edebilecek kapasitede çok geniş sahalarda ve güçlü bir organizasyon yapısı ile örgütlenmiş durumda olduğunu kaydetti. Orman itfaiyesi olarak adlandırılan ekiplerin yeterli sayıda ve kabiliyette olduğunu ifade eden Erol, "Yangın organizasyonumuzun parçaları olan gözetleme işleri dağlardaki en yüksek yerlere konuşlanmış kulelerimizdeki insanlar ya da kameralar vasıtası ile yapılmaktadır. Bölgemiz görev alanı dâhilinde, temmuz ayından ekim ayı sonuna kadar bir helikopter bir uçak konuşlandırılmaktadır. Ülkemizin her yerinde orman yoğunluğu, yangına hassasiyet, iklim şartları ve topoğrafik yapıya göre ekipler yerleştirilmiş olup ihtiyaca göre kuvvetler hemen kaydırmalı olarak en seri şekilde yangınlara müdahale edebilmektedirler." dedi.

3 GÜNDE 147 YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ

En son yaşanan 31 Haziran ile 1 ve 2 Temmuz günlerinde Türkiye genelinde 3 günde meydana gelen 147 yangına müdahale edildiğini, bu kadar güç bölünmesine rağmen can kaybı olmaksızın bu yangınların en az hasarla söndürüldüğüne değinen Erol, "Bu 3 günlük dönem bilindiği üzere ülkemizde sıcaklıkların tavan yaptığı ve orman yangınları için en olumsuz rüzgâr olan poyrazın şiddetli estiği günler olmuştur. Bu dönemde Bölgemizde önemli bir sıkıntı olmamıştır. Bu konuda Adana ve Osmaniye ilimiz vatandaşlarının duyarlılığına teşekkür ediyoruz. Bölgemizde 2016 yılında toplam 183 adet orman yangını çıkmış ve bu yangınlarda 176 hektar orman alanı zarar görmüştür. Bu alanlar temizlenerek tekrar orman fidanları dikilerek veya tohum atılarak yeşillendirilmiştir. Ayrıca 622 adet kırsal alan yangınına müdahale edilmiştir. 2017 yılında bugüne kadar 45 Adet yangın çıkmış ve 33 hektar orman alanı zarar görmüştür. Ayrıca 87 adet kırsal alan yangınına müdahale edilmiştir. Ancak şu konuya da dikkat çekmemiz gerekir. " dedi.

ORMANLARI KORUMAK HEPİMİZİN GÖREVİ

Adana ve Osmaniye illeri için asıl tehlikenin anız yangınları nedeni ile meydana gelen orman yangınları olduüunu belirten Erol şöyle devam etti: "Bu konuda önümüzdeki günlerde vatandaşlarımızın çok dikkatli olması gerekir. Yangınlar hem insan sağlığı açısından hem ormanlarımız için çok zararlı olmaktadır. Yanan sadece ormanlarımız değildir. Diğer canlıların, maddi hasarların yanında en yakın örneği geçtiğimiz ay Portekiz’de 63 kişinin orman yangınları sırasında yanarak öldüğü gibi insan kayıpları da olabilmektedir. Vatandaşlarımızın; özellikle rüzgârlı havalarda piknik, bağ-bahçe-tarla-avlu-çöplük-tarla ve benzeri temizliği gibi amaçlar için ateş yakılmaması, açık alanlara izmarit atılmaması, gördükleri muhtemel yangınlar “ALO 177 Orman Yangın İhbar Hattı”na haber verilmesi, gibi hususlarda duyarlı olmalarını rica ediyoruz. Ormanları korumak hepimizin görevidir. Ormanlar bize atalarımızdan kalan ve çocuklarımıza devir edeceğimiz emanetlerimizdir."

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE