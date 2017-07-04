Osmaniye Kamu Hastaneleri'nde genel sekreter değişti

Osmaniye Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Programları Başkan Yardımcılığı Daire Başkanı Dr. Murat Türkyılmaz atandı. Adana Numune Eğitim Araştırma Hastanesine Yönetici olarak atanan Uzm. Dr. Fethullah Selçuk Moğulkoç, Devlet Hastanesi toplantı salonunda düzenlenen törenle, görevini Dr. Murat Türkyılmaz'a devretti. 2015 yılı Mart ayında Kamu hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği İdari Hizmetler Başkanı olarak göreve başlayan ve 18 Ocak 2017 tarihinden bu yana Osmaniye Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri olarak görev yapan Uzm. Dr. Fethullah Selçuk Moğulkoç, yaptığı veda konuşmasında, İdari Hizmetler Başkanlığı ve Genel Sekreterlik dönemi boyunca kendine desteklerini esirgemeyen tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Cingöz tarafından Genel Sekreter Moğulkoç'a teşekkür belgesi verirken, Osmaniye Sağlık SEN Şube Başkanı Muhittin Çenet tarafından ise plaket ve çiçek takdim edildildi. Genel Sekreter olarak atanan Dr. Murat Türkyılmaz, görevi devraldığı Uzm.Dr.Fethullah Selçuk Moğulkoç'ateşekkür ederek bundan sonraki çalışmalarında başarı dileğinde bulunup, karşılıklı çiçek verdiler. Veda törene, Saha Koordinatörü Uz.Dr. CemUraldı, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Cingöz, Halk Sağlığı Müdürü Dr. Hayri Sarı, Osmaniye Sağlık SEN Şube Başkanı Muhittin Çenet, Tıbbi Hizmetler Başkanı Op.Dr. Fazlı Aslan, İdari Hizmetler Başkanı Hamza Tor, Osmaniye Devlet Hastanesi Yöneticisi Op.Dr. Tamer Gülsur, Düziçi Devlet Hastanesi Başhekimi Uz.Dr. Şamil Gerek, Bahçe FTR Hastanesi Başhekimi Uz.Dr. Bülent Koca, Osmaniye ADSM Başhekimi Dt. Tülin Şeker, Kadirli ADSM Başhekimi Dt. Sevilay Çiloğulları, Hastane Müdür ve Müdür Yardımcıları ve personeller katıldı.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE