Başak Gazetesi
21° OSMANİYE
04 Temmuz 2017- Osmaniye

Osmaniye Kamu Hastaneleri'nde genel sekreter değişti

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Programları Başkan Yardımcılığı Daire Başkanı Dr. Murat Türkyılmaz atandı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR

Osmaniye Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Programları Başkan Yardımcılığı Daire Başkanı Dr. Murat Türkyılmaz atandı. Adana Numune Eğitim Araştırma Hastanesine Yönetici olarak atanan Uzm. Dr. Fethullah Selçuk Moğulkoç, Devlet Hastanesi toplantı salonunda düzenlenen törenle, görevini Dr. Murat Türkyılmaz'a devretti. 2015 yılı Mart ayında Kamu hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği İdari Hizmetler Başkanı olarak göreve başlayan ve 18 Ocak 2017 tarihinden bu yana Osmaniye Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri olarak görev yapan Uzm. Dr. Fethullah Selçuk Moğulkoç, yaptığı veda konuşmasında, İdari Hizmetler Başkanlığı ve Genel Sekreterlik dönemi boyunca kendine desteklerini esirgemeyen tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Cingöz tarafından Genel Sekreter Moğulkoç'a teşekkür belgesi verirken, Osmaniye Sağlık SEN Şube Başkanı Muhittin Çenet tarafından ise plaket ve çiçek takdim edildildi. Genel Sekreter olarak atanan Dr. Murat Türkyılmaz, görevi devraldığı Uzm.Dr.Fethullah Selçuk Moğulkoç'ateşekkür ederek bundan sonraki çalışmalarında başarı dileğinde bulunup, karşılıklı çiçek verdiler. Veda törene, Saha Koordinatörü Uz.Dr. CemUraldı, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Cingöz, Halk Sağlığı Müdürü Dr. Hayri Sarı, Osmaniye Sağlık SEN Şube Başkanı Muhittin Çenet, Tıbbi Hizmetler Başkanı Op.Dr. Fazlı Aslan, İdari Hizmetler Başkanı Hamza Tor, Osmaniye Devlet Hastanesi Yöneticisi Op.Dr. Tamer Gülsur, Düziçi Devlet Hastanesi Başhekimi Uz.Dr. Şamil Gerek, Bahçe FTR Hastanesi Başhekimi Uz.Dr. Bülent Koca, Osmaniye ADSM Başhekimi Dt. Tülin Şeker, Kadirli ADSM Başhekimi Dt. Sevilay Çiloğulları, Hastane Müdür ve Müdür Yardımcıları ve personeller katıldı.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

04 Temmuz 2017 - Osmaniye 354 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

TGF Adana'da 15 Temmuz Basın Sergisi Açıldı mask

TGF Adana'da 15 Temmuz Basın Sergisi Açıldı

Osmaniye'de, 15 Temmuz şehitleri anısına hatıra ormanı mask

Osmaniye'de, 15 Temmuz şehitleri anısına hatıra ormanı

Kano safari yaparak 15 Temmuz Şehitlerini Andılar mask

Kano safari yaparak 15 Temmuz Şehitlerini Andılar

TGF: Darbeler İnsanlık Suçudur mask

TGF: Darbeler İnsanlık Suçudur
BEĞEN 2 B
TAKİP ET 590
Yayla yolunda kaza: 2 yaralı mask

Yayla yolunda kaza: 2 yaralı

Başkanımızın korumasına saldırı olayı aydınlatıldı mask

Başkanımızın korumasına saldırı olayı aydınlatıldı

Mısır tarlasında kenevir ele geçirildi mask

Mısır tarlasında kenevir ele geçirildi

Şehit Polis Hayrettin Mennan son yolcuğuna uğrulandı mask

Şehit Polis Hayrettin Mennan son yolcuğuna uğrulandı

9 yaşındaki çocuğun ölümü şüpheli bulundu mask

9 yaşındaki çocuğun ölümü şüpheli bulundu

Osmaniye 250. şehidini de Hatay'da verdi mask

Osmaniye 250. şehidini de Hatay'da verdi

Şehit Aileleri Ve Gaziler 15 Temmuz yemeğinde buluştu mask

Şehit Aileleri Ve Gaziler 15 Temmuz yeme...

Kano safari yaparak 15 Temmuz Şehitlerini Andılar mask

Kano safari yaparak 15 Temmuz Şehitlerini Andılar

Osmaniye'de binlerce kişi 'Demokrasi' nöbetinde mask

Osmaniye'de binlerce kişi 'Demokrasi' nöbetinde

Başkanımızın korumasına saldırı olayı aydınlatıldı mask

Başkanımızın korumasına saldırı olayı aydınlatıldı

Düziçi'nde 15 Temmuz Şehitleri anısına hatıra ormanı mask

Düziçi'nde 15 Temmuz Şehitleri anısına hatıra ormanı

Şehit Polis Bozdoğan için mevlit mask

Şehit Polis Bozdoğan için mevlit

Kur'an Kursu öğrencileri, 15 Temmuz şehitlerini andı mask

Kur'an Kursu öğrencileri, 15 Temmuz şehitlerini andı

BEĞEN 2 B
TAKİP ET 590

YÜKLENİYOR