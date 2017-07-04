Besici ve çiftçilere aşırı sıcaklık uyarısı

Müdür Sağlam, havaların aşırı ısındığı bu dönemde hayvanların ve tarım ürünlerinin sıcaklardan etkilenmemesi için bir takım önlemlerin ivedilikle alınması gerektiğini vurguladı. Bu kapsamda; hayvanların yerinin havadar ve serin tutulması için vantilatör, klima ve fıskiye tarzında imkanlardan faydalanılması gerektiğini kaydeden Sağlam, şöyle devam etti: "Öncelikli olarak hayvanların önünde serin ve temiz su bulundurulmalıdır. Sabah 10.00 ile akşam 16.00 saatleri arasında güneşe çıkarılmamalıdır. Günde en az 2 defa vücutlarının serin su ile yıkanması gerekmektedir. Hayvanların bulunduğu yerlerin temiz, kuru ve serin olmasına özen gösterilmelidir. Kanatlı kümeslerinde enerji güç kaynaklarının çalışıp çalışmadığının sık sık kontrol edilmesi gerekmektedir. Sulanan ürünlerde sulama aralığının kısaltılması gerekmektedir. Kuru ve sıcak havadan dolayı bazı hastalık, örneğin kırmızı örümcek ve külleme gibi zararlılarda artış olacağından gerekli tedbirlerin alınması gereklidir. Özellikle narenciye, nar ve sebze gibi ürünlerde güneş yanıklığına karşı gerekli tedbirlerin alınması önem arz etmektedir."

Haber: İbrahim Emül - OSMANİYE