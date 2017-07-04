Boğazına nohut tanesi kaçan çocuk hastanelik oldu

Olay Merkeze bağlı Dereli Köyü'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte akşam yemeğine oturan Ö.D.'nin boğazına nohut tanesi kaçtı. Nefes almakta güçlük çekmeye başlayan küçük çocuk, ailesi tarafından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalede sonucunda hayati tehlikesi olduğu belirlenen Ö.D. gözlem altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE