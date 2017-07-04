Telefonda başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüşü

İlçeye bağlı Gökçayır Köyü'nde oturan M.İ. (37) aralarında husumet bulunan aynı yaştaki A.Ü.Y. ile telefonda tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslar birbirlerini kavga yapmak için köy mezarlığında çağırdı. Belirtilen adreste buluşan A.Ü.Y., havaya bir el ateş eden M.İ.'nin elindeki ruhsatsız av tüfeğini almak isterken yere düştü. Yaralanan şahıs kaldırıldığı Düziçi Devlet Hastanesi'nde ki tedavisinin arıdan taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, kavga sırasında kullanılan av tüfeğine el koyarken, her iki şahsın alınanifadelerinin ardından serbestbırakıldıkları öğrenildi.

Haber: İbrahim EMÜL/DÜZİÇİ (Osmaniye)