Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz’dan Vali Ömer Faruk Coşkun’a “Hoşgeldiniz” Ziyareti

Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz, Vali Ömer Faruk Coşkun’a “ilimize hoş geldiniz” diyerek yeni görevinde başarılar diledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Ömer Faruk Coşkun, nazik ziyareti için Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz’a teşekkür ederek, Osmaniye’ye hizmet etmek için elbirliği ile çalışacaklarını söyledi.
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