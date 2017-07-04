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04 Temmuz 2017- Bölge Haberleri

Bölge Atıcıları İskenderun’da Buluştu.

İskenderun Merkez Avcılar ve Atıcılar Kulübünün düzenlediği,7. Geleneksel trap ve tek kurşun atışlarında bölge avcıları bir araya geldi.

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İskenderun –Cırtıman mahallesi Ada mevkiinde yapılan atış etkinliğine;

Adana,Osmaniye,K.Maraş,Ceyhan,Antakya, İskenderun, Kırıkhan ,Belen, Defne ve Hassa’dan gelen yüzlerce avcı ve atıcı katıldı.

İskenderun Merkez Avcılar ve Atıcılar Kulübü Başkanı Vural Sert etkinlikte yaptığı açılış konuşmasında;

“Derneğimiz olarak düzenleyeceğimiz trap ve tek kurşun etkinliğimizde amacımız,

Bölge avcılarını bir araya getirmek,dostluk ve arkadaşlık ilişkilerini geliştirmektir.Avcılığın yalnızca vurma ve öldürme olmadığını,aksine doğayı koruma , sürdürülebilir avcılığa katkı sağlama , sportif yönünü ortaya çıkarma olduğunu göstermektir. “dedi.

Amanosların eteğinde gerçekleştirilen ve bayanlarında ilgi gösterdiği atış müsabakaları şenlik havasında geçti. Heyecan ve adrenalinin yüksek olduğu atış müsabakalarında 300 atıcı, kıyasıya yarıştılar.

Tek kurşun ve trap müsabakalarında profesyonel ve amatör olmak üzere iki farklı kategori de yapılan yarışmalarda;

Tek kurşun atışlarında birinciliği K.Maraş atıcıları göğüslerken, Trap atışların da da Defne ve Hassa atıcıları birinci oldular.

Dereceye giren atıcılara çeşitli çapta tüfek ve fişek hediye edilmesinin ardından etkinlik sona erdi.

04 Temmuz 2017 - Bölge Haberleri 76 Okunma

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