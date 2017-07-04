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04 Temmuz 2017- Osmaniye

15 Temmuz Şehitleri için 249 Bin Yasin Okunacak

Türkiye’de en fazla şehit veren illerin başında gelen Osmaniye’de, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan 249 kahraman ve tüm şehitler için “Yasin-i Şerif” kampanyası başlatıldı.

Şehitler Diyarı Osmaniye’de yayın yapan Radyo 80 tarafından başlatılan kampanya ile “249 Şehit için 249 bin Yasin” okunacak.

15 Temmuz’un 1. yıl dönümü dolayısıyla “249 Şehit için 249 bin Yasin” kampanyası düzenlediklerini ifade eden Radyo 80 Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Tozluklu, “Tarihimizin en büyük ihanetini yaşadığımız 15 Temmuz’da aziz milletimiz, yeni bir kahramanlık destanı yazdı. Milletimiz o karanlık geceyi, kahramanlığı ile aydınlığa çevirdi. 15 Temmuz’da istiklal ve istikbal mücadelesi veren milletimiz, ihanete geçit vermeyerek geleceğine ve demokrasisine sahip çıktı. Aziz milletimiz, vatanı ve devleti için canını feda eden 249 kahraman şehidini ve 2 bin 193 gazisini her zaman minnet ve şükranla anacak. 15 Temmuz’u unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız.” diye konuştu.

15 Temmuz’un sene-i devriyesinde “Demokrasi ve Milli Birlik Günü”nde düzenlenecek olan anma programıyla, 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler için okunan Yasinlerin duasının yapılacağını belirten Tozluklu, herkesi aziz şehitlerimiz için Yasin-i Şerif okumaya davet etti.

Kampanyanın Türkiye genelinde uygulanacağını aktaran Şükrü Tozluklu, kampanya dolayısıyla özel bir site hazırlandığını belirtti.

249 Şehit için 249 bin Yasin kampanyasına özel hazırlanan www.sehitlereyasin.com internet sitesinde okunan Yasinlerin sayısı anlık olarak kamuoyu ile paylaşılacak. 15 Temmuz akşamına kadar devam edecek olan kampanyaya katılmak isteyenler yine bu site üzerinden, Radyo 80’in Facecook, Twitter ve Instagram hesaplarından ya da 543 235 8080 nolu Whatsapp hattından okumak istediği Yasin sayılarını bildirebilecekler.

04 Temmuz 2017 - Osmaniye 106 Okunma

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