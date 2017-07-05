Osmaniyespor FK Soner Ergençay’ı Transfer Etti

Osmaniyelilerin gurur duyacakları bir takım oluşturmak için transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten Osmaniyespor FK Başkan Yardımcısı Erhan Ektiren, bu sezon herkesin Osmaniyespor FK’yı konuşacağını vurguladı.

Kendisini sarı yeşilli takıma bağlayan imzayı atan Soner Ergençay, hedefi olan bir takıma geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Osmaniyespor FK Futbol Şube Sorumlusu Bülent Çenet ise yeni transfer Soner Ergençay’ın U16 ve U17 Milli Takım başta olmak üzere Beşiktaş, Sarıyer, Adana Demirspor, Sarıyerspor ve İstanbulspor’da forma giyen başarılı bir sporcu olduğunu aktardı.

Osmaniyespor FK’nın 3. Ligde başarılı olacağına yürekten inandığını ifade eden Basın Sözcüsü Kazım Güntürkün, büyük hedeflere ulaşmak için iyi ve başarılı sporcuları transfer ediyoruz dedi.