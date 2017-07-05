Şehit Kansu Küçükateş Mahallesinde Kaldırım Çalışması

Üniversite ve Kredi Yurtlar Kurumu Öğrenci yurdu önünde kaldırım çalışmalarının başladığını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan şunları kaydetti;

“ Şehit Kansu Küçükateş mahallemizde yeni açılan ve sıcak asfaltla kaplanan ve öğrencilerimizin kullandığı yolda kaldırım çalışmalarımızı başlattık. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. En kısa sürede ağaçlandırmaları da yapılarak hizmete açılacak. Ayrıca kaldırım çalışmalarımız Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi ile sınırlı kalmayacak. Diğer mahalle ve caddelerimiz de de kaldırım çalışmalarımız olacak. Halkımızın beklentileri doğrultusunda sevgi dolu şehrimiz Kadirli’nin yollarında kaldırım çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Kaldırım çalışmaları nedeniyle Mahalle sakinleri, taleplerimiz doğrultusunda mahallemize hizmet getiren Başkan Tarhan’a ve belediye çalışanlarına teşekkür ediyoruz dediler.