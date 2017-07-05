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05 Temmuz 2017- Osmaniye

Durmuşoğlu'dan Osmaniye'ye 600 yataklı hastane müjdesi

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, 600 Yataklı Osmaniye Devlet Hastanesi proje ihalesinin 8 Ağustos 2017’de gerçekleştirileceğini bildirdi.

Durmuşoğlu, yaptığı açıklamada, yapılması planlan hastanenin, bölgeye yapılacak en büyük yatırımlardan birisi olduğunu söyledi.
Hastanenin yapılmasıyla oluşturacağı istihdam ve ekonomik hacimle de bölgeye büyük katkı sağlayacağını ifade eden Durmuşoğlu, şunları kaydetti:
"Hastanenin faaliyete geçmesiyle birlikte sağlık hizmetleri noktasında ilimizde adeta bir devrim yaşanacak, hemşehrilerimiz tüm sağlık ihtiyaçlarını kendi şehirlerinde karşılayabilecek.
Türkiye çapında şehir hastanelerinin hızla yükseldiği bir dönemde, hemşehrilerimizin aldığı sağlık hizmetinin en üst seviyeye çıkması çok büyük önem arz ediyor. Bu proje tamamlandığında sadece bir hastane olarak değil, oluşturacağı istihdam ve ekonomik hacimle de bölgemize büyük katkı sağlayacaktır. Osmaniye’mizi topyekün kalkındırarak bölgenin parlayan yıldızı yapma kararlılığımızla, daima büyük projelerin peşindeyiz. Bunun için de en etkin kişiler ve kurumlarla iletişim halindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedeflere Osmaniye’yi hak ettiği şekilde taşıyacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın.
Şehrimize Tıp Fakültesi kazandırma isteğimizin de önünü açacağını düşündüğümüz, hemşehrilerimize yakışır şekilde inşa edilip en modern tıbbi cihazlarla donatılacak olan 600 Yataklı Devlet Hastanesi, hepimize hayırlı olsun."

05 Temmuz 2017 - Osmaniye 555 Okunma

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