Osmaniye Belediyesi 9.Yaz Spor Okulları Başladı

Osmaniye Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında hizmete sunulan “Sağlıklı ve Eğlenceli Bir Yaz İçin” sloganı ile başlatılan Osmaniye Belediyesi Ücretsiz Yaz Spor Okulları’nın bu yıl dokuzuncusu başladı.

9’uncu Yaz Spor Okullarına katılan öğrencilere spor malzemeleri ve il merkezinde bir çok noktada oluşturulan servis noktalarından yaz spor okulları boyunca Osmaniye Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sağlanacağı kaydedildi.

Pazartesi,Çarşamba ve Cuma Futbol, Salı ve Perşembe günleri ise diğer branşlar olmak üzere haftanın 5 günü çocuklar bir ay boyunca hem eğlenip hem spor yapacaklar.

Yaz spor okulları ile ilgili düşüncelerini aktaran öğrenciler, yaz spor okulları sayesinde hem yaz tatillerinin boşa geçmediğini hem de farklı arkadaşlar edinerek daha sağlıklı bir tatil geçirdiklerini ifade ettiler.

Kurslara katılan öğrencilerin velileri ise, çocuklarımızın yorucu eğitim öğretim döneminden sonra eğlenecekleri, spor yapacakları hem de sosyal faliyetlerde bulunup yeni arkadaşlar edinerek paylaşmayı daha çok öğrenecekleri böylesi güzel bir proje yaptıkları için Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’ya teşekkür ediyoruz.” İfadelerini kullandılar.

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