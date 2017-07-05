Haziran'da 352 araca 44 bin lira ceza

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, çalışmalarla ilgili şu bilgiler verildi: "İlimizde Trafik birimleri tarafından, 28 Servis aracı kontrol edilmiş, abartı egzozdan 28 araca 5 bin 572 TL, engelli yerine park eden 94 araca 17 bin 296 TL., çift sıra park eden 230 araca 21 bin 160 TL olmak üzere toplam 352 araca 44 bin 28 TL para cezası tatbik edilmiş, 1 araç ve 5 motosiklet trafikten men edilmiştir. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar devam etmektedir."