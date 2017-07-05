Osmaniye merkezde Pazar günü elektrikler kesilecek

Enerjisa tarafından yapılan yazılı açıklama aynen şöyle:
"Enerji hatlarında yapılacak tamir ve bakım çalışmaları nedeniyle 9 Temmuz 2017 Pazar Günü Saat: 06.00 ile 14.00 arasında il merkezi ve merkeze bağlı köylerde elektrik kesintisi yapılacaktır"
Osmaniye merkez ilçede elektrik hatlarında yapılacak tamir ve bakım dolayısıyla elektrikler kesilecek.
Enerjisa tarafından yapılan yazılı açıklama aynen şöyle:
"Enerji hatlarında yapılacak tamir ve bakım çalışmaları nedeniyle 9 Temmuz 2017 Pazar Günü Saat: 06.00 ile 14.00 arasında il merkezi ve merkeze bağlı köylerde elektrik kesintisi yapılacaktır"
05 Temmuz 2017 - Osmaniye 520 Okunma
Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz