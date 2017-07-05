Osmaniye merkezde Pazar günü elektrikler kesilecek

Enerjisa tarafından yapılan yazılı açıklama aynen şöyle:

"Enerji hatlarında yapılacak tamir ve bakım çalışmaları nedeniyle 9 Temmuz 2017 Pazar Günü Saat: 06.00 ile 14.00 arasında il merkezi ve merkeze bağlı köylerde elektrik kesintisi yapılacaktır"