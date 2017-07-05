Petrol hırsızlık şebekesine operasyon, 11 gözaltı

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, boru hatlarından ham petrol çaldığı iddia edilen şebekeye yönelik Osmaniye merkezli Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aramalar sonucunda, 107 bin 272 litre petrol, ham petrolü nakletmekte kullanılan 3'ü sahte plakalı 4 kamyon ele geçiren polis, 11 şüpheliyi de gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların İl Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE