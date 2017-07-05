Başak Gazetesi
21° OSMANİYE
05 Temmuz 2017- Osmaniye

Erzin İsos termal oteli 3. etabı açıldı

Hatay ‘ın Erzin İlçesi'nde 3 yıl önce hizmete açılan İsos termal oteli gelişerek büyüyor. 2 etap faaliyette olan otelin 3. Etabı da hizmete açıldı. İs...

DİĞER FOTOĞRAFLAR

Hatay ‘ın Erzin İlçesi'nde 3 yıl önce hizmete açılan İsos termal oteli gelişerek büyüyor. 2 etap faaliyette olan otelin 3. Etabı da hizmete açıldı.

İsos termal oteli önünde yapılan açılış törenine yargıtay vekili, hakim ve savcılar kurulu üyeleri Yargıtay üyeleri, Kültür ve turizim bakanı yardımcısı Hüseyin Yayman, Ak Parti Hatay milletvekili H. Bayram Türkoğlu,Eski Osmaniye Ak Parti Miiletvekili Mehmet Kastal, Hatay vali yardımcısı, Erzin Belediye Başkanı Kasım Şimşek, Ak Parti İlçe Başkanı Mithat Bozdağ, Etso Başkanı Bekir Soylu, İlçe Emniyet Müdürü Ail Çolak, Erzin ilçe Jandarma komutanı KDM .Üstgmn. Mehmet Birol, İsos termal oteli sahibi Mehmet Ali Dogan ve kalablaık termal otelinde kalan vatandaşlar iştirak ettiler.

Tören istiklal marşı okunarak başaladı ilk açıliış konuşaasını İsos termal oteli sahibi Ali Dogan yaptı. Doğan"Erzin ilçesine böyle yararlı büyük otelin yapmakatan çok gururluyum.Bölgenin doga harkası ilçemize ,bizlerinde katkıda bulunduk , fakat böyle büyük Otelin ilçeden ıotele geliş yolu çok bozuk , böyle tesise bu yollar yakışmıyor "dedi.

Daha sonra konuşmaları sırası ile BayramTürkoğlu , Hüseyin Yayman ve Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktan yaptı.

Konuşmaların ardından otelein 3 etap açıılşı kurdelsı keşllerek, otel içinde tanıtım yapıldı, son olarakda otelin teras katında bulunan restorantındadavetlilere yemek ikramında bulunuldu.

Haber: Adil Coşkuner- Erzin

05 Temmuz 2017 - Osmaniye 335 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

TGF Adana'da 15 Temmuz Basın Sergisi Açıldı mask

TGF Adana'da 15 Temmuz Basın Sergisi Açıldı

Osmaniye'de, 15 Temmuz şehitleri anısına hatıra ormanı mask

Osmaniye'de, 15 Temmuz şehitleri anısına hatıra ormanı

Kano safari yaparak 15 Temmuz Şehitlerini Andılar mask

Kano safari yaparak 15 Temmuz Şehitlerini Andılar

TGF: Darbeler İnsanlık Suçudur mask

TGF: Darbeler İnsanlık Suçudur
BEĞEN 2 B
TAKİP ET 590
Yayla yolunda kaza: 2 yaralı mask

Yayla yolunda kaza: 2 yaralı

Başkanımızın korumasına saldırı olayı aydınlatıldı mask

Başkanımızın korumasına saldırı olayı aydınlatıldı

Mısır tarlasında kenevir ele geçirildi mask

Mısır tarlasında kenevir ele geçirildi

Şehit Polis Hayrettin Mennan son yolcuğuna uğrulandı mask

Şehit Polis Hayrettin Mennan son yolcuğuna uğrulandı

9 yaşındaki çocuğun ölümü şüpheli bulundu mask

9 yaşındaki çocuğun ölümü şüpheli bulundu

Osmaniye 250. şehidini de Hatay'da verdi mask

Osmaniye 250. şehidini de Hatay'da verdi

Şehit Aileleri Ve Gaziler 15 Temmuz yemeğinde buluştu mask

Şehit Aileleri Ve Gaziler 15 Temmuz yeme...

Kano safari yaparak 15 Temmuz Şehitlerini Andılar mask

Kano safari yaparak 15 Temmuz Şehitlerini Andılar

Osmaniye'de binlerce kişi 'Demokrasi' nöbetinde mask

Osmaniye'de binlerce kişi 'Demokrasi' nöbetinde

Başkanımızın korumasına saldırı olayı aydınlatıldı mask

Başkanımızın korumasına saldırı olayı aydınlatıldı

Düziçi'nde 15 Temmuz Şehitleri anısına hatıra ormanı mask

Düziçi'nde 15 Temmuz Şehitleri anısına hatıra ormanı

Şehit Polis Bozdoğan için mevlit mask

Şehit Polis Bozdoğan için mevlit

Kur'an Kursu öğrencileri, 15 Temmuz şehitlerini andı mask

Kur'an Kursu öğrencileri, 15 Temmuz şehitlerini andı

BEĞEN 2 B
TAKİP ET 590

YÜKLENİYOR