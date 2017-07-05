Erzin İsos termal oteli 3. etabı açıldı

Hatay ‘ın Erzin İlçesi'nde 3 yıl önce hizmete açılan İsos termal oteli gelişerek büyüyor. 2 etap faaliyette olan otelin 3. Etabı da hizmete açıldı.

İsos termal oteli önünde yapılan açılış törenine yargıtay vekili, hakim ve savcılar kurulu üyeleri Yargıtay üyeleri, Kültür ve turizim bakanı yardımcısı Hüseyin Yayman, Ak Parti Hatay milletvekili H. Bayram Türkoğlu,Eski Osmaniye Ak Parti Miiletvekili Mehmet Kastal, Hatay vali yardımcısı, Erzin Belediye Başkanı Kasım Şimşek, Ak Parti İlçe Başkanı Mithat Bozdağ, Etso Başkanı Bekir Soylu, İlçe Emniyet Müdürü Ail Çolak, Erzin ilçe Jandarma komutanı KDM .Üstgmn. Mehmet Birol, İsos termal oteli sahibi Mehmet Ali Dogan ve kalablaık termal otelinde kalan vatandaşlar iştirak ettiler.

Tören istiklal marşı okunarak başaladı ilk açıliış konuşaasını İsos termal oteli sahibi Ali Dogan yaptı. Doğan"Erzin ilçesine böyle yararlı büyük otelin yapmakatan çok gururluyum.Bölgenin doga harkası ilçemize ,bizlerinde katkıda bulunduk , fakat böyle büyük Otelin ilçeden ıotele geliş yolu çok bozuk , böyle tesise bu yollar yakışmıyor "dedi.

Daha sonra konuşmaları sırası ile BayramTürkoğlu , Hüseyin Yayman ve Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktan yaptı.

Konuşmaların ardından otelein 3 etap açıılşı kurdelsı keşllerek, otel içinde tanıtım yapıldı, son olarakda otelin teras katında bulunan restorantındadavetlilere yemek ikramında bulunuldu.

Haber: Adil Coşkuner- Erzin