Romanya uyruklu Valean, Müslüman oldu

Osmaniye İl Müftülüğüne 'Kendi isteğimle Müslüman olmak istiyorum' diye yazdığı dilekçe ile başvuruda bulunan Velean için, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun katılımıyla ihtida merasimi düzenlendi. Burada kısa bir konuşma yapan Müftü Tahiroğlu, tevhit inancı ve iman esaslarını içeren İslam dini hakkında bilgi verdi. Ardından Loana Paula Valean, şahitler huzurunda Kelime-i Şahadet getirerek Müslüman oldu ve Melek ismini aldı. İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, genç kıza, ihtida belgesinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim ve İslam İlmihali hediye etti. Duygu dolu anların yaşandığı merasim hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE