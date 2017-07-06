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06 Temmuz 2017- Osmaniye

MİDDER Osmaniye Şube Başkanlığı Kuruldu

15 TEMMUZ Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER) Osmaniye Şubesi kurularak başkanlığa ise Hanifi Temurtaş atandı.

MİDDER Akdeniz Bölge Başkanı İrfan Topal tarafından, Osmaniye Milletvekili Dr. Suat Önal'ın da katılımıyla Çenetler Halı Saha Tesislerinde gerçekleştirilen törende, 15 Temmuz Gazisi Hanifi Temurtaş'a mazbatası takdim edildi. Görev dağılımında ise Gençlik Kolları İl Başkanlığına Osman Türk, Gençlik Teşkilatlanma Başkanlığına ise Abdullah Efe'nin atandığı kaydedildi. Başkan Temurtaş, bu görevi kendisine layık gören genel merkez yetkililerine teşekkür ederek, "Bizler 15 Temmuz'da olduğu gibi her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nden yana olan kişileriz. 15 Temmuz'u Allah bu millete bir daha yaşatmasın. Cennet vatanımız üzerinde kirli planları olanlara fırsat vermesin. Bu vesileyle derneğimiz başta ülkemize ve Osmaniye'mize hayırlı olsun." diye konuştu.Darbe girişimi esnasında danışmanlığını yaptığı Osmaniye Milletvekili Suat Önal ile birlikte TBMM’ye gelen Hanifi Temurtaş, Meclisin Dikmen kapısından giriş yaptığı esnada F-16'lar tarafından atılan ve çok yakınında patlayan bombanın etkisi ile kulak zarı patlamış, kaldırıldığı hastanede ki tedavisinin ardından taburcu edilerek gazilik unvanı verilmişti.

06 Temmuz 2017 - Osmaniye 204 Okunma

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