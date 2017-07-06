MHP'lilerden Vali Coşkun'a hayırlı olsun ziyareti

Vali Ömer Faruk Coşkun, MHP Osmaniye İl Başkanı Fahri Kuyulu, Merkez İlçe Başkanı Ali Turgay Akıncı ile İl ve İlçe Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul etti.

MHP Osmaniye İl Başkanı Fahri Kuyulu, Vali Coşkun’a “ilimizde hoş geldiniz” diyerek, MHP İl Teşkilatı adına görevinde başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ömer Faruk Coşkun ise nazik ziyaretleri için konuklarına teşekkür ederek, MHP Osmaniye İl ve İlçe Teşkilatına çalışmalarında başarılar diledi.