Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti'nden Vali Coşkun’a Ziyaret

Ziyarete OGC Kurucu Başkanı Bahri Çolpan ile Geçtiğimiz dönemki başkanı Gökhan Erkmen de katıldı.

Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı, tüm üyeleri adına Vali Ömer Faruk Coşkun’a “İlimize hoş geldiniz” diyerek, görevinde başarılar diledi.

Konuğu olan basın mensupları ile bir süre sohbet eden Vali Coşkun, Osmaniye’de görev yaptığı süre içerisinde basın mensupları ile yakın bir işbirliği içinde olmak istediğini ifade etti. Coşkun, “Biz yaptığımız hizmetlerde şeffaf olacağız. Basın mensuplarımız da haberlerini yaparken aldıkları bilgileri ilgili kurumlardan teyit ederler ise vatandaşlarımız en sağlıklı ve doğru bilgiye ulaşabileceklerdir” diye konuştu. Hizmetleri yaparken toplumun tüm kesimleri ile istişare halinde olacaklarını da vurgulayan Vali Coşkun, basın mensuplarının fikirlerinin de Osmaniye’ye yapılacak hizmetler açısından önemli olduğunu ve bu konuda desteklerini beklediğini söyledi.

Sohbet ortamında devam eden ziyaret sonunda Vali Coşkun, konuklarına ziyaretleri nedeniyle teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.



