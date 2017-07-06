Başak Gazetesi
21° OSMANİYE
06 Temmuz 2017- Osmaniye

Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti'nden Vali Coşkun’a Ziyaret

Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti (OGC) Başkanı İsrafil Avcı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Vali Ömer Faruk Coşkun’u makamında ziyaret ettiler.

Ziyarete OGC Kurucu Başkanı Bahri Çolpan ile Geçtiğimiz dönemki başkanı Gökhan Erkmen de katıldı.

Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı, tüm üyeleri adına Vali Ömer Faruk Coşkun’a “İlimize hoş geldiniz” diyerek, görevinde başarılar diledi.
Konuğu olan basın mensupları ile bir süre sohbet eden Vali Coşkun, Osmaniye’de görev yaptığı süre içerisinde basın mensupları ile yakın bir işbirliği içinde olmak istediğini ifade etti. Coşkun, “Biz yaptığımız hizmetlerde şeffaf olacağız. Basın mensuplarımız da haberlerini yaparken aldıkları bilgileri ilgili kurumlardan teyit ederler ise vatandaşlarımız en sağlıklı ve doğru bilgiye ulaşabileceklerdir” diye konuştu. Hizmetleri yaparken toplumun tüm kesimleri ile istişare halinde olacaklarını da vurgulayan Vali Coşkun, basın mensuplarının fikirlerinin de Osmaniye’ye yapılacak hizmetler açısından önemli olduğunu ve bu konuda desteklerini beklediğini söyledi.
Sohbet ortamında devam eden ziyaret sonunda Vali Coşkun, konuklarına ziyaretleri nedeniyle teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

06 Temmuz 2017 - Osmaniye 130 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

TGF Adana'da 15 Temmuz Basın Sergisi Açıldı mask

TGF Adana'da 15 Temmuz Basın Sergisi Açıldı

Osmaniye'de, 15 Temmuz şehitleri anısına hatıra ormanı mask

Osmaniye'de, 15 Temmuz şehitleri anısına hatıra ormanı

Kano safari yaparak 15 Temmuz Şehitlerini Andılar mask

Kano safari yaparak 15 Temmuz Şehitlerini Andılar

TGF: Darbeler İnsanlık Suçudur mask

TGF: Darbeler İnsanlık Suçudur
BEĞEN 2 B
TAKİP ET 590
Yayla yolunda kaza: 2 yaralı mask

Yayla yolunda kaza: 2 yaralı

Başkanımızın korumasına saldırı olayı aydınlatıldı mask

Başkanımızın korumasına saldırı olayı aydınlatıldı

Mısır tarlasında kenevir ele geçirildi mask

Mısır tarlasında kenevir ele geçirildi

Şehit Polis Hayrettin Mennan son yolcuğuna uğrulandı mask

Şehit Polis Hayrettin Mennan son yolcuğuna uğrulandı

9 yaşındaki çocuğun ölümü şüpheli bulundu mask

9 yaşındaki çocuğun ölümü şüpheli bulundu

Osmaniye 250. şehidini de Hatay'da verdi mask

Osmaniye 250. şehidini de Hatay'da verdi

Şehit Aileleri Ve Gaziler 15 Temmuz yemeğinde buluştu mask

Şehit Aileleri Ve Gaziler 15 Temmuz yeme...

Kano safari yaparak 15 Temmuz Şehitlerini Andılar mask

Kano safari yaparak 15 Temmuz Şehitlerini Andılar

Osmaniye'de binlerce kişi 'Demokrasi' nöbetinde mask

Osmaniye'de binlerce kişi 'Demokrasi' nöbetinde

Başkanımızın korumasına saldırı olayı aydınlatıldı mask

Başkanımızın korumasına saldırı olayı aydınlatıldı

Düziçi'nde 15 Temmuz Şehitleri anısına hatıra ormanı mask

Düziçi'nde 15 Temmuz Şehitleri anısına hatıra ormanı

Şehit Polis Bozdoğan için mevlit mask

Şehit Polis Bozdoğan için mevlit

Kur'an Kursu öğrencileri, 15 Temmuz şehitlerini andı mask

Kur'an Kursu öğrencileri, 15 Temmuz şehitlerini andı

BEĞEN 2 B
TAKİP ET 590

YÜKLENİYOR