Başkan Kara: "Olayın faillerinin bulunmasını istiyoruz"

Başkan Kara En kısa zamanda faillerin varsa azmettiricilerinin varsa arka planda yatanların ve saklananların olmak üzere tamamının en kısa süre içerisinde hukukun ve devletin karşısına çıkartılmasını ve bunların kim olduğunun Osmaniye halkı tarafından bilinmesini gerektiğini altını çizerek belirtmek istiyorum. Dedi. Başkan Kara ilk olarak yaralı olarak Özel yeni Hayat Hastanesinde tedavisi süren yakın koruması Savaş Çaparı ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldı. Daha sonra Osmaniye Belediyesi binasına geçen Başkan Kara burada olayla ilgili basın açıklaması yaptı. Başkan Kara şöyle dedi: Şuanda Osmaniyemizde olmamasını arzu ettiğimiz müessif bir hadiseyle karşılaştık. Şahsımızı korumakla görevli olan kardeşimiz maalesef evinin önünde kim oldukları tespit edilemeyen ama ilgili kurumlar tarafından tespit edilmeye çalışılan kişi veya kişilerce veya onları azmettiren bir takım kişiler tarafından olabilir bilemiyoruz silahlı saldırıya uğramıştır. Şuanda hayati tehlikesi yoktur şuanda kendisi ameliyattadır ve vücuduna iki tane mermi isabet etmiştir. Kurşunlar çıkartılmaya çalışılmaktadır. Devletimizin ilgili kurumları emniyetimiz adliyemiz ve adalet kuruluşlarımız ve teşkilatlarımız sayın valimiz ve Ankaradan genel merkezimiz dahil olmak üzere olayı en ciddi bir şekilde takip ediyorlar. Sonuçlarını aldıkça kamuoyu ile ve halkımızla paylaşacağız. Bu olayın münferit bir olay mı yoksa farklı amaçlarla yapılmış bir olay mı olup olamadığı konusunda şuanda bir bilgi sahibi değiliz. Bu ilgili kurumlarımızın emniyetimizin yapacağı çalışmalar neticesinde bize bildirilecek. Bizde olayın takipçisi olacağız. Çünkü bu olay belediyemize huzur içerisinde olan bugüne kadar Osmaniyemiz de mutluluk ve güzellikler içerisinde yaşayan insanların olduğu bu memlekete kurumlarına karşı yapılmış bir davranış olarak addediyor ve bunu hiçbir şekilde tasvip etmediğimizi yapanları veya bilemiyoruz tabi varsa yaptıranları şiddetle ve nefretle kınıyor ve adaletin en kısa zamanda tecelli etmesi için bütün var gücümüzle beraber ortak ve müşterek çalışacağımız belirtiyor yaralanan kardeşimize Allahtan acil şifalar diliyoruz. Faillerin en kısa zamanda bulunmasını ve olayında en kısa zamanda aydınlatılmasını şahsım teşkilatlarım ve Osmaniye halkı adına beklediğimi buradan altını çizerek belirtmek istiyorum. En kısa zamanda faillerin varsa azmettiricilerinin varsa arka planda yatanların ve saklananların olmak üzere tamamının en kısa süre içerisinde hukukun ve devletin karşısına çıkartılmasını ve bunların kim olduğunun Osmaniye halkı tarafından bilinmesini gerektiğini altını çizerek belirtmek istiyorum.