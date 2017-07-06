Başak Gazetesi
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06 Temmuz 2017- Osmaniye

20 No'lu Aile Sağlığı Merkezi hizmete girdi

Osmaniye Merkez İstiklal Mahallesi'nde bulunan 20 No'lu Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

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Açılış programına, Vali Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Milletvekili Dr. Suat Önal, Vali Yardımcısı Muammer Balcı, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri katıldı.İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Hayri Sarı, Osmaniye'de 64 Aile Sağlığı Merkezi ve 167 Aile Hekimi ile sağlık hizmeti verildiğini belirterek, "Açılışını yaptığımız Aile Sağlığı Merkezi 4 hekim, 4 aile sağlığı elemanı ile hizmet verecek olup, Aile Sağlığı Merkezimizde poliklinik odası, tıbbi müdahale odası, gebe-bebek izleme odası, emzirme odası ve üreme sağlığı odası bulunmaktadır." dedi. Dr. Sarı, aynı zamanda 20 No’lu Aile Sağlığı Merkezi ile birlikte Merkez Cevdetiye 9 No’lu C Tipi Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun da açılışının yapılacağını kaydetti.

600 YATAKLI DEVLET HASTANESİ

Osmaniye Milletvekili Dr. Suat Önal ise yaptığı konuşmada, aile sağlığı merkezlerinin hayırlı olmasını dileyerek, Osmaniye’ye yapılacak olan 600 yataklı hastaneden de söz etti. Önal, "Milli Savunma Bakanlığı’ndan tahsis edilen 117 dönümlük arazi üzerine inşa edeceğimiz 600 yataklı devlet hastanesinin 8 Ağustos tarihinde proje ihalesi yapılacak. Bu ihale çalışmaları tamamlanır tamamlanmaz da yapım ihalesine çıkılacak. Osmaniye’ye çok güzel bir hizmet olacak." diye konuştu.Son olarak konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun ise açılışı yapılan 20 No’lu Aile Sağlığı Merkezi ile İstiklal Mahallesi’nde yaklaşık 12 Bin vatandaşa hizmet verileceğini, Cevdetiye Konaklama Tesisinde bulunan Merkez Cevdetiye 9 No’lu C Tipi Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonun ise 7 gün 24 saat, 20 Bin civarında nüfusa hizmet vereceğini söyledi. Sözlerinin devamında açılışı yapılan sağlık merkezlerinin ilimize hayırlı olmasını temenni eden Vali Ömer Faruk Coşkun, sağlık merkezlerinin yapılmasında emeği ve katkısı olan herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından 20 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nin açılışı Vali Coşkun ve protokol mensupları tarafından yapıldı. Açılış sonrasında Aile Sağlığı Merkezi hizmet binasında incelemelerde bulunan Vali Coşkun, sağlık personeli ile bir süre sohbet etti.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

06 Temmuz 2017 - Osmaniye 194 Okunma

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