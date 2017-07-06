OGC Başkanı Avcı’dan Kınama

OGC’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkan İsrafil Avcı, “Osmaniye merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi 1518 Sokak'ta ikamet eden Savaş Çapar, önceki akşam işten çıkarak otomobiliyle evine geldiği esnada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tabancayla silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırıda her iki ayağından hafif yaralanan Çapar, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çok şükür kendisinin hayati tehlikesi bulunmuyor. Ancak bu yapılan saldırı bir şehrin seçilmiş belediye başkanın koruma müdürüne yapılan saldırıdır ve dolayısıyla belediye başkanına ve Osmaniyelilere yapılan saldırıdır. Biz bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Belediye başkanımızın nezdinde de Savaş Çapar’a geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” dedi.

Diğer yandan benzer bir saldırının da ertesi gün sabah saatlerinde bir vatandaşa yapıldığını belirten Başkan Avcı, “Bu tür saldırılar, Osmaniye’de rahatsızlık oluşturmaktadır. Ben emniyet güçlerimizin bu tür olaylara geçit vermeyeceğine ve faillerini bir ana önce adalete teslim edeceğine inanıyorum. Temennimiz bir daha böyle menfur olayların Osmaniye’mizde yaşanmamasıdır” şeklinde konuştu.