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06 Temmuz 2017- Osmaniye

Durmuşoğlu: “Avrupa’nın Milli İradeyi Hiçe Sayması Kabul Edilemez”

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Avrupa Parlamentosu'nda bugün oylanan ve müzakerelerin askıya alınmasını tavsiye eden raporun kabul edilmesine tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığının yaptığı “Asılsız iddialara ve iftiralara dayanan bu karar söz konusu kurumun itibarını ayaklar altına almaktadır. Bu karar tarafımızdan yok hükmünde sayılmaktadır.” şeklindeki açıklamanın Türk Milletinin duruşunu net olarak ifade ettiğini belirten Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, şunları kaydetti:

“Avrupa Parlamentosu'nda bugün oylanarak kabul edilen ve müzakerelerin askıya alınmasını öneren raporda, ‘16 Nisan anayasa değişikliği paketinin mevcut haliyle yürürlüğe girmesi halinde’ Türkiye ile üyelik müzakerelerinin ‘derhal ve resmen askıya alınması’ için AB üyesi ülkeler ve Avrupa Komisyonuna çağrıda bulunuluyor.

Hollandalı Parlamenter Kati Piri tarafından hazırlanan bu rapor, milli iradeyi hiçe saymaktadır. 16 Nisan’da gerçekleştirilen halk oylamasına yaklaşık 58 milyon seçmen katılmış, %86 gibi yüksek bir oranda katılım sağlanmış, vatandaşlarımız anayasa değişikliği ile ilgili tercihlerini özgürce kullanmışlardır.

Bir taraftan demokrasi ve özgürlüklerden dem vurup, diğer yandan milletin iradesini yok saymaya çalışmak izah edilemez. Avrupa, kendisiyle çelişmektedir. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki artık eski Türkiye yoktur ve milletin iradesi her şeyin üzerindedir.”

06 Temmuz 2017 - Osmaniye 107 Okunma

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