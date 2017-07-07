Osmaniyespor FK’nın İlk Sponsoru Beyaz Emlak

Osmaniyespor FK Basın Sözcüsü Kazım Güntürkün, kulübün 2017-2018 sezonu için ilk sponsorluk anlaşmasını emlak sektöründen Beyaz Emlak Gayrimenkul ile gerçekleştirdiklerini belirtti.
Yeni sezonda hedeflerinin şampiyonluk olduğuna vurgu yapan Osmaniyespor FK Başkan Yardımcısı Erhan Ektiren, güçlü bir Osmaniyespor için farklı sektörlerden firmalarla sponsorluk anlaşmalarının devam edeceğini aktardı.
Sponsorluk anlaşması Osmaniyespor FK Başkan Yardımcısı Erhan Ektiren ile Beyaz Emlak Gayrimenkul Danışmanlık firmasının yöneticileri Şükrü ve Bekir Biliz arasında imzalandı.
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