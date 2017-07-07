07 Temmuz 2017- Osmaniye

Osmaniyespor FK’nın İlk Sponsoru Beyaz Emlak

Türkiye Spor Toto 3. Liginde mücadele edecek olan Osmaniyespor FK, Beyaz Emlak Gayrimenkul Danışmanlık firması ile sponsorluk anlaşması imzaladı.