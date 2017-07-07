OTSO Yönetim Kurulu Üyelerinden Vali Coşkun'a ziyaret

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, 13.06.2017 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Osmaniye Valiliğine atanarak geçen hafta görevine başlayan Ömer Faruk COŞKUN'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Ziyarete Yönetim Kurulu Başkanı Murat TEKE, Başkan Yardımcısı Mehmet Ali BESEN, Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim ÖZBAY, Mustafa COŞKUN, İsmail ANDIRIN, Emrah Yalçın AK, Mehmet ÖZOĞLU, Orhan YILDIZ ve Oda Genel Sekreteri Abdurrahman TÜRKOĞLU katılım sağladılar.

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Murat TEKE, İlimize hoşgeldiniz diyerek , hayırlı olsun temennilerinde bulunarak; Sayın Vali'ye Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odasının yapısı ve hizmetleri hakkında bilgiler verdi. Ayrıca ilimizin sanayi ve ticaret durumundan bahseden OTSO Başkanı Murat TEKE, ilimizin 2004 yılında tarımdan sanayiye geçişi yaşadığını belirterek, Osmaniye OSB ve üretim rakamları hakkında bilgiler verdi. İlimizdeki sanayi tesislerinin ürettikleri ürünlerin, firmaların merkezlerinin Osmaniye olmadığı için ticarete dönüşmediğini kaydeden TEKE, ilimizin bu sebeple sanayi üretim kapasitesindeki payını tam yansıtamadığını belirtti.

OTSO Başkanı Murat TEKE son olarak Sayın Valiye Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası olarak ilimiz adına yapılacak her çalışmada seve seve yer alacaklarını vurguladı.

Sayın Vali Ömer Faruk Coşkun da, Osmaniye ve Osmaniyeliler için yapılacak hizmetleri elbirliği ile gerçekleştireceklerini, bu hizmetler icra edilirken toplumun tüm kesimleri ile istişare halinde olacaklarını, hizmetlerin kalitesinde bunun önemli bir nokta olduğunu vurguladı.

Ayrıca ; ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sayın Vali Ömer Faruk COŞKUN, OTSO Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etti.