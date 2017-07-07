Vali Ömer Faruk Coşkun Düziçi Kaymakamlığı ve Belediyesini Ziyaret Etti

Osmaniye Milletvekilleri Dr. Suat Önal ve Mücahit Durmuşoğlu’nun da bulundukları ziyarette Vali Coşkun, Düziçi Kaymakamı Mustafa Koç, Düziçi Belediye Başkanı Ökkeş Namlı ve ilçe kurum müdürleri tarafından karşılandı.

İlk olarak Kaymakamlığı ziyaret eden Vali Ömer Faruk Coşkun, Kaymakam Mustafa Koç’tan ilçe hakkında brifing aldı. Kaymakam Koç, ilçenin tarihi, nüfusu, ekonomik kaynakları, eğitim ve sağlık hizmetleri konusunda Vali Coşkun’a bilgi verdi.

Vali Coşkun,aldığı brifing sonrası yaptığı açıklamada, Düziçi ilçesinin güzel bir ilçe olduğunu belirterek, ilçede yaşayan vatandaşların yaşam şartlarının çok daha iyi bir hale getirilmesi için yapılan çalışmalara Valilik olarak destek vereceklerini kaydetti.

Vali Ömer Faruk Coşkun, daha sonra Düziçi Belediyesi'ni ziyaret etti.Düziçi Belediye Başkanı Ökkeş Namlı ve Belediye personeli tarafından karşılanan Vali Coşkun, karşılamanın ardından Belediye Başkanı Ökkeş Namlı ile bir süre görüşerek yapılan hizmetler hakkında bilgi aldı.

Vali Ömer Faruk Coşkun,5 No’lu Aile Sağlığı Merkezi‘nin açılış törenine katılmak üzere Düziçi Belediyesinden ayrıldı.