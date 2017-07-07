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07 Temmuz 2017- Osmaniye

Gökdere Spor Bayan Hentbol Takımıdan Sponsor Olan Göktekin İnşaata Ziyaret

Hatay’ın ilk ve tek bayan hentbol takımı olan Erzin Gökdere spor yeni sezona hazırlanıyor.

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Geçen yı Türkiyel bölgesel 2. Liğ hentbol sporunda mücadele eden Gökdere spor bayan hentbol takımı 1.lige çıkmak için Ankara da finallere katılmıştı.

2017-2018 sezonu öncesi takımın sporcuları Erzin de bir ara ya geldiler ve takımın forma sponsoru olan Erzin de faailiyet gösteren Göktekin inşaata teşekkür ziyaereti gerçekleştirdi .

Göktekin inşaatın bürosunda gerçekleşen ziyarete Gökdere spor bayan henvbol takaımkulüp başaknı Erkan Erdem takım hocası Başar Ocak ve sporcular iştirak etti.

Göktekin inşaatın sahibi inşaat mühendisi Süleyman Göktekin sporcular kapıda karşılayarak makam odasında agırladı,samimi ortamda gerçekşen teşekkür ziyaretinde, Süleyman Göktekin Hatay ilinde ve Erzin ilçesinde ilk olan bu Bayan hentbol spor branşına sponsor olmaktan çok sevindim ve 2. Sezonu hazırlanan Gökdere spor bayan hentbol takımın genç oyuncularına başarıar dilerim dedi ve kendisini eski futbol sprundan geldiğini, centlmence, sağlıkl yapılan sporun başarısı her zaman takdire şayan olmuştur.”dedi.

Haber:Adil COŞKUNER-Erzin

07 Temmuz 2017 - Osmaniye 128 Okunma

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