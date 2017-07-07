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07 Temmuz 2017- Osmaniye

Osmaniye KHB Genel Sekreteri, basın ile tanıştı

Osmaniye Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği görevine atanan Dr. Murat Türkyılmaz, kentteki yerel ve ulusal basın temsilcileri ile tanıştı.

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Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Programları Başkan Yardımcılığı Daire Başkanlığından Osmaniye Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği görevine atanan Dr. Murat Türkyılmaz, kentteki yerel ve ulusal basın temsilcileri ile tanıştı.Genel Sekreterlik Salonunda düzenlenen kahvaltıda konuşan Dr. Türkyılmaz, amaçlarının sağlık hizmetlerini daha ileriye götürmek ve daha iyi hizmet verebilmek olduğunu belirtti. Osmaniye’deki sağlık hizmetlerini en iyi şekilde devam ettirmek istediklerini ifade eden Türkyılmaz, şunları kaydetti:"Amacımız buradaki sağlık hizmetini daha ilerilere taşımaktır. İnşallah hep beraber sizlerin de desteği ile bunu başaracağız. Sizin desteğiniz çok önemlidir. Çünkü çalışmalarımızı halka duyurma noktasında sizin desteğiniz bizim için önemli. Özellikle halkın okuryazarlığında basın çok önemli. Sağlık hizmetini biz tek başımıza değil, sizlerle, hastanelerimizdeki doktorlarımız, hemşirelerimiz ve tüm sağlık camiasıyla birlikte veriyoruz. Siz ne kadar sağlık okuryazarlığını yükseltirseniz sağlığa erişim o kadar yükselir. Bu konuda Osmaniye basınına çok iş düşüyor. Biz her ne kadar hastanede olsak ta sizde 24 saat halk ile iç içesiniz." şeklinde konuştu.Dönemsel olarak bir araya gelip istişarelerde bulunacaklarını belirten Türkyılmaz, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

07 Temmuz 2017 - Osmaniye 172 Okunma

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