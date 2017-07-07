Kamyon Kasasından 150 kilo esrar çıktı

Uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik E 90 otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisi önünde uygulama noktası oluşturan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Mesut S. yönetimindeki 63 EF 818 plakalı kamyonu durdurdu. Sürücünün şüpheli hareketleri ve çelişkili ifadeleri üzerine araç Emniyet Müdürlüğü bahçesine çekildi. Araçta arama yapan polis, kamyon kasası içerisindeki branda altından 17 adet, dışı stretch naylonlara içi siyah poşetlere sarılı vaziyette 150 kilo esrar maddesi buldu. Diyarbakır'dan temin edilip Mersin'e götürülen ve piyasa değeri yaklaşık 450 bin lira civarında olduğu değerlendirilen uyuşturucu esrar maddesine imha edilmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan sürücü Mesut S.'nin ifadesinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE