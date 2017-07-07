Osmaniye'de Çevre Sorunları İçin Yeni Bir Dernek Kuruluyor; Ceday

Osmaniye ve çevresinde doğa sorunlarına dikkat çekmek için kurulması planlanan Cebelibereket Doğayı Yaşatma Derneği, kısaltılmış adı ile Ceday ilk toplantısını gerçekleştirdi. Doğa, çevre ve hayvan Hakları konusunda çalışmalar yapacak olan derneğin geçici başkanlığını gazeteci Mustafa Düzenli yaptı. Çeşitli kesimlerden katılımın sağlandığı toplantı 2. Cadde Kafe'de gerçekleşti.

Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantıdai öncelikle çevre kirliliği ve alınacak önlemler konuşuldu. Geçici başkan Mustafa Düzenli çevre sorunlarına dikkat etmenin ve duyarlı davranmanın herkesin görevi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı "Cebelibereket Doğayı Yaşatma Derneği yani CEDAY sadece bir dernek değil, çevreye, doğaya, hayvanlara duyarlı olan insanların bir araya gelerek kurdukları bir sivil toplum örgütüdür. Dernek tüzük çalışmalarının tamamlanmasının ardından çeşitli faaliyetlerle farkındalık çalışmalarına ara vermeden başlayacak gönüllü insanlarla bir arada olmanın hazzını yaşıyoruz. Umarım bu gün yaşadığımız bu olumlu enerjimiz artarak devam eder ve çevre konusunda ses getirecek faaliyetlerde bulunabiliriz. Kapımız bütün Doğa ve hayvan severlere açıktır" dedi.

Karşılıklı soru cevapların ardından üyelik başvuru formlarının doldurulması, üye adaylarının söz alarak konuşması ve toplu fotoğraf çektirmesinin ardından toplantı sona erdi.