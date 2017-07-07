Ebebek şimdi de Osmaniye'deki bebeveynlerle buluşuyor!

2001 yılından itibaren faaliyet gösteren, bebeklere ve annelerine yönelik zengin ürün çeşitleri sunan ebebek; son olarak Osmaniye’de mağaza açarak 38 ilde 91 mağaza sayısına ulaştı.

Yüzlerce markanın binlerce ürününü aynı çatı altında buluşturan ebebek; bebeveynlerin alışverişteki adresi olmaya devam ediyor. Bebeveynleri dinleyerek, onların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda ürün yelpazesini geliştiren ebebek, var olduğu şehirlere bir yenisini daha ekledi. ebebek; Türkiye merkezli büyüme stratejisi çerçevesinde yeni mağazasını Osmaniye’de açtı. ebebek’in yeni mağazası Osmaniyeliler tarafından yoğun ilgi gördü.

Osmaniye’deki ilk mağazasının kapılarını 20 Haziran’da açan ebebek, 800 m²’lik yeni mağazasında birçok ürünü bebeveynlerle buluşturuyor. ebebek’in yeni mağazası; bebek araç gereçlerinden, gıdaya, oyuncaktan tekstile kadar birbirinden farklı ürün gruplarında geniş seçenekler sunuyor.

Osmaniye’deki mağazanın açılışı ile Türkiye genelinde 91 mağazaya ulaşan ebebek’in Genel Müdürü Sn. Halil Erdoğmuş: “ebebek olarak açtığımız her mağazamızda ürünlerimiz ve tüketicinin ihtiyacını tam manasıyla anlayan uzman personel kadromuz ile kusursuz hizmet sunmaya çalışıyoruz. Bebeveynlerin ve bebeklerinin mutluluğunu her şeyin üstünde tutuyoruz. Bu vizyon doğrultusunda sunduğumuz hizmet ile bebeveynlerin desteğini alıyor ve büyümeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda yatırımlarımıza da hız kesmeden devam ediyoruz. Amacımız 2020 yılında 130 mağaza ile bebeveynlerimize hizmet verebilmek. Bu doğrultuda son olarak Osmaniye’deki ilk mağazamızın açılışını gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde de farklı lokasyonlarda bebeveynlerimiz ile buluşmaya devam edeceğiz” dedi.

ebebek Hakkında

ebebek, annenin ve bebeğin, doğum öncesinden başlayıp 4 yaşa kadar uzanan süreçteki tüm ihtiyaçlarını; kaliteli ürünler, güler yüzlü kadro, yüksek hizmet standartları, hesaplı fiyatlar, sınırsız bilgi ve alışveriş sonrası desteğiyle günün 24 saati karşılayan bir internet sitesi ve mağazalar zinciridir. 2001 yılında e-ticaret sitesi ile başladığı tecrübesini 2003 yılı başında fiziki mağazacılığa taşıyan ebebek; ebebek.com internet satış sitesi ve 38 ildeki 91 mağazasıyla anne-babalara hizmet vermeye devam ediyor.

www.ebebek.com 0216 325 11 11

Detaylı Bilgi İçin:

Güliz Şengüler / Essance İstanbul İletişim Danışmanlığı / 212 282 40 85 / guliz.senguler@essance-istanbul.com