Durmuşoğlu'ndan Vali Coşkun'a Ziyaret

Ziyaretin devamında Vali Coşkun,MilletvekiliMücahit Durmuşoğlu ile bir süre sohbet etti. Osmaniye Milletvekili Durmuşoğlu, Vali Coşkun’a yeni görevinde başarılar diledi.
Vali Ömer Faruk Coşkun, ziyareti nedeniyle Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu’na teşekkür etti.
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