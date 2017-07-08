ETSO:"Güçlü Erzin'in Eğitimle Olur"

Erzin Organize Sanayi Bölgesi 1. Etap Arsa Dağıtımının tamamlanması sonrası Erzin Ticaret ve Sanayi Odası ile Dörtyol Mesleki Eğitim Merkezi arasında Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü imzalandı. Bu işbirliği Protokolü ile Erzin Organize Sanayisi için gerekli olan iş gücü taleplerini Erzin’den karşılayacak istihdam edilebilir potansiyelin Mesleki Eğitim ve Mesleki Rehberlik yoluyla oluşması sağlanacaktır. Ayrıca yapılacak çalışmalar ile Erzin Organize Saniye Bölgesinde yapılacak yatırımlar için gerekli olan işgücü analizleri yapılarak; gerek oluşacak işgücü talepleri, gerekse Erzin’de bulunan işgücü arzı konusunda yatırımcılar ve vatandaşlar bilgilendirilecektir.

Protokol imza töreninde Erzin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bekir SOYLU; “Erzin Organize Sanayimizin 1. Etap Arsa Taleplerinin tamamlandığını, bu doğrultuda mevcut 1209 dönüm arazinin tamamı için tahsis talebinin tamamlandığını, çok yakında 4440 dönümlük 2. Etabın tahsis talebine açılacağını” söyledi . Ayrıca “ Tahsis talebi tamamlanan 1. Etapda 38 Firmanın Demir-Çelik, Makine, Gıda, Metal, Tarımsal Mekanizasyon, Tekstil, Filtre v.b yatırımların planlandığını, sadece 1.Etapda planlanan yatırımlar için öngörülen toplam istihdam sayısının 6552 kişi olduğunu” söyledi.

Erzin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bekir SOYLU; “ İlçemize Organize Sanayi Bölgesini kurmanın sadece fiziki yatırımı gerçekleştirmek olmadığını, Ticaret ve Sanayi Odası olarak çalışmalarının daha da hız kazanacağını bu yatırımların sonucu olarak gelişecek olan sosyo-ekonomik yapının, eğitim öğretimin, şehirleşmenin, ticari yapının yeniden planlanarak ilçemizin bu yatırıma hazırlanması gerektiğini” söyledi. “Bu doğrultuda yaptığımız araştırma çalışmalarında ilçemizde mevcut yatırımların işgücü taleplerini karşılayacak istihdam edilebilir arzının olmadığını, geç kalınması halinde Erzin Organize Sanayi Bölgesinin işgücü taleplerinin dışarıdan karşılamak zorunda olacağını, bu durumun ise Erzin’imizin yapılacak yatırımların yansımasından ekonomik ve sosyal anlamda istenilen şekilde faydalanamayacağını” söyledi. “Bu nedenle her geçen günün kayıp olacağı kaygısı ile bu işbirliği protokolünü bir an önce yaptıklarını, bu çalışmaların Ticaret Odası olarak bölgemizdeki diğer Mesleki Eğitim Kurumları ile de yapılacağını” söyledi.

Erzin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bekir SOYLU konuşmasının sonunda Ticaret ve Sanayi Odası olarak Dörtyol Mesleki Eğitim Merkezine; daha önce İstihdam, İş Güvenliği, Mesleki Belgelendirme konusunda Erzin için yapılan yaptıkları çalışmalarda çözüm ortağı olmaları, yeni yaptıkları işbirliği protokolü ile de Erzin’e yaptıkları takdire değer hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Dörtyol Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Erhan AKI; “ Erzin Ticaret Odası ile yaptıkları araştırma çalışmalarında Erzin’de ki işgücü ve istihdam edilebilirliğin; şu an bölgede mevcut bulunan işletmelerden dahi yeteri kadar faydalanacak arz gücüne sahip olmadığını, Erzin Organize Sanayinin kurulması halinde mevcut durum ile Erzin’e yeterli istihdam yansımaları olmasının mümkün olmadığını söyledi. “ Bu nedenle istihdam edilebilir işgücünün oluşması için Mesleki Eğitimin çok daha etkinleştirilmesi gerektiğini, bu konuda STK’lara ve Eğitim Kurumlarına çok iş düştüğünü” söyledi. “ Mevcut durumda Erzin’de genç nüfusun oranının çok yüksek olmasının avantaj , bunun yanında Mesleki Eğitim yerine Akademik Eğitime yönelmenin bunun sonucunda Akademik Lise ve Üniversite mezunu işsiz sayısının çok yüksek oranda olmasının dezavantaj olduğunu, bu sorunun ivedilikle çözülmesi gerektiğini, Erzin Ticaret ve Sanayi Odası ile yapacakları bu çalışmanın Erzin’in geleceği adına çok önemli bir milat olacağını, Erzin Ticaret ve Sanayi Odasının Organize Sanayi Bölgesinin kurulması yolunda azimli çalışmalarını , Mesleki Eğitim ve gençlerimizin en öncelikli sorunu olan istihdam ile ilgili farkındalık ve hassasiyetini takdirle karşıladıklarını” söyledi.

Dörtyol Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Erhan AKI; Bu İşbirliği Protokolünün Erzin’in geleceği adına çok önemli olduğunu, böyle bir çalışmada bulunmaktan kurum olarak büyük haz duyduklarını, Erzin Ticaret ve Sanayi Odasının başta Sayın Başkanı olmak üzere geleceğin planlanması adına yaptıkları bu çalışmayı çok önemli gördüklerini söyleyerek Erzin Organize Sanayi Bölgesinin hayırlı olmasını, Erzin ve Erzin geleceğine her alanda çok önemli katma değerler sağlamasını diledi.