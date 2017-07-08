Bozuk peynir, baba ve kızını zehirledi

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan 82 yaşındaki Ö.D. ve kızı 46 yaşındaki H.D.'nin sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi. İlçeye bağlı Yarbaşı Beldesi'nde ikamet eden Ö.D. ve kızı H.D., pazardan aldıkları peynirden yedikten bir süre sonra rahatsızlandılar. Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba ve kızı gözlem altına alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: İbrahim EMÜL/DÜZİÇİ, (Osmaniye)