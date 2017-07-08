Evin çatısında, saksılarda ekili kenevir ele geçirildi

Osmaniyenin Sumbas İlçesinde bir eve operasyon düzenleyen jandarma, saksılara ekili vaziyette 38 kök kenevir bitkisi ele geçirdi, adliyeye sevk edilen ev sahibi 31 yaşındaki M..K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. İlçeye bağlı Mehmetli Beldesinde ki bir evde kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaşan jandarma, Kadirli Sulh Ceza Mahkemesinden alınan arama kararı ile birlikte belirtilen adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada, evin birinci katında poşet içinde 14 gram kuru kenevir bitkisi, 9 gram kenevir tohumu ve evin çatı kısmında saksılara ekili vaziyette 38 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli M.K., ifadesinin ardından sev edildiği Kadirli Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak Osmaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.