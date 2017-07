Girişimci çiftçi kadınlar sertifika ve ödüllerini aldı

Valilik Ahmet Cevdet Paşa Toplantı Salonunda düzenlenen sertifika törenine Vali Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Bukan, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri ve kadın girişimciler ile aileleri katıldı.Törenin açılış konuşmasını girişimci kadınlar adına Elif Sönmez yaptı. Eğitime katıldıklarında eşlerinin ve ailelerinin kendilerine çok büyük destek olduğunu ifade eden Sönmez, "Bu eğitimler sayesinde kendimize güvenimiz geldi. Kadınların köylerde de bir şeyler yapabileceğini, üretimin sadece buğday, arpa ve hayvancılıktan ibaret olmadığını, başka illerde insanların neler yaptığını gördük, küçük arazilerden nasıl para kazanılacağını öğrendik, içimizdeki potansiyeli fark ettik." diye konuştu.

ROJE KAPSAMINDA 91 KADIN GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ ALDI

"Kadın" konulu kısa film gösteriminin ardından konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam ise, "Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor" programı kapsamında 27 Mart - 14 Nisan 2017 tarihleri arasında, 4 grup halinde 5'er gün süre ile düzenlenen kurslara 91 kadın çiftçinin katıldığını kaydetti. Bunlar arasından 80 girişimcinin proje hazırladığını da ifade eden Sağlam, ilk üç dereceye giren projenin 16 ilin yarışacağı proje yarışmasında ilimizi temsil edeceğini söyledi. Sözlerinin devamında Bakanlığın "Genç Çiftçi" Projesi hakkında da bilgi veren Sağlam, "Bu eğitimi tamamlayarak 2017 yılı Genç Çiftçi Projesi Hibe başvurusunda bulunan 27 kadın çiftçimizden 25’i projelerine 30 Bin TL hibe almaya hak kazanmıştır. Bu noktada girişimcilik eğitimi sayesinde aldıkları puanın büyük etkisi olmuştur. Bu kadın çiftçilerimize uygulayacakları projelerde toplamda 750 Bin TL hibe verilecektir." dedi. İl Müdürü İbrahim Sağlam’ın konuşmasının ardından “girişimcilik eğitimleri” konulu kısa film gösterimi yapıldı.Törenin devamında konuşan Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ise projenin hayata geçirilmesinde emeği olan herkese teşekkür ederek, “Kadınlarımızın elinin değdiği her yerde bereket vardır, başarı vardır. Bizleri bugünlere getiren sizlersiniz. Bu nedenle kadınlarımızın başımızın üzerinde yeri vardır. Sizler her türlü ödüle layıksınız." dedi. Son olarak konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun ise toprağın ana, yar ve bereket olduğunu ifade ederek, "Nimetlerin çıktığı, rahmetin indiği, hilkatimizin hamuru, mayasıdır toprak. Toprak vatandır. Uğruna nice gövdelerin siper edildiği, canların verildiği, Malazgirt’tir, Çanakkale’dir, Sarıkamış’tır. Bir yıl önce 15 Temmuz’da yaşlısıyla genciyle, kadınıyla erkeğiyle 249 vatan evladının uğruna şahadet şerbeti içtiği vatandır." diye konuştu.Vali Coşkun sözlerinin devamında kadın girişimcilere hitaben şöyle konuştu: "Geleceğin inşasında hiç şüphesiz sizler önemli bir noktada bulunmaktasınız. Devletimiz ve hükümetimiz bu önemi görerek kadınlarımıza yönelik birçok proje üretmekte ve kadınların ürettiği projeleri de öncelikli olarak desteklemektedir. Bilgi desteğinin yanında proje desteğinin de devreye girmesi kadınlarımızın doğasında bulunan üretkenliğin bir bakıma ödüllendirilmesi adına atılmış güçlü bir adımdır. Bu minvalde, devletimiz ve hükümetimizin hayata geçirdiği yatırım, uyguladığı teşvik ve verdiği destekler ile çiftçilerimizin, üreticimizin, özellikle üreten kadınlarımızın her zaman yanında olmaya devam ederek, ilimizin tarım alanındaki potansiyelinin daha da güçlenmesini sağlamak amacımız olacaktır."Konuşmalarının ardından "Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor" programı kapsamında projeleri değerlendirilen ve ödül almaya hak kazanan kadın çiftçilere sertifikaları verildi. Tören sonrasında Vali Coşkun, kadın girişimcilerin fotoğraf ve proje bilgilerinin yer aldığı sergiyi gezerek projeler hakkında girişimci hanımlardan bilgi aldı.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE